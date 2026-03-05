Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şerif Emre Görmezoğlu (15), idaresindeki 10 ANT 825 plakalı motosiklet, Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, yola savrulan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Görmezoğlu'nun cesedi, incelemelerin ardından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İvrindi Mesleki ve Eğitim Merkezi öğrencisi olan Görmezoğlu için taziye mesajı yayımladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de okul servisleri denetlendi
        Burhaniye'de okul servisleri denetlendi
        Balıkesir'de öğrencilere deprem eğitimi verildi
        Balıkesir'de öğrencilere deprem eğitimi verildi
        Üniversiteli gençlere IBAN Suiistimallerine karşı panel "Siber ve Finansal...
        Üniversiteli gençlere IBAN Suiistimallerine karşı panel "Siber ve Finansal...
        Balıkesir'de av yasağı başladı
        Balıkesir'de av yasağı başladı
        Karesi'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı
        Karesi'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı
        Balıkesir Üniversitesi'nde çikolata atölyesi düzenlendi
        Balıkesir Üniversitesi'nde çikolata atölyesi düzenlendi