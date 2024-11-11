Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Otomobilini yıkarken kalp krizi geçirdi, dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, benzinlikte otomobilini yıkadığı sırada kalp krizi geçiren Serhat Akgül (51) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilini yıkarken kalp krizi geçirdi, dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, benzinlikte otomobilini yıkadığı sırada kalp krizi geçiren Serhat Akgül (51) hayatını kaybetti. Vatandaşların, ambulans gelmeden önce Akgül’e, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

        Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir benzinlikte otomobilini yıkarken rahatsızlanan Serhat Akgül, bir anda yere yığıldı. Akgül’ün yardımına çevredekiler koştu. Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Serhat Akgül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Sarı: 1300 kilometrelik kıyı şeridinde 4 binden fazla pina tespit...
        Prof. Dr. Sarı: 1300 kilometrelik kıyı şeridinde 4 binden fazla pina tespit...
        Refüjdeki aydınlatma direklerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Refüjdeki aydınlatma direklerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kazdağları'nı ziyaret eden doğaseverler sonbahar renkleri eşliğinde zaman g...
        Kazdağları'nı ziyaret eden doğaseverler sonbahar renkleri eşliğinde zaman g...
        Sındırgı'da Erzurum tanıtıldı
        Sındırgı'da Erzurum tanıtıldı
        Balıkesir'de Büyük Önderi 528 metre yüksekliğindeki Atatürk Kayalıkları'nda...
        Balıkesir'de Büyük Önderi 528 metre yüksekliğindeki Atatürk Kayalıkları'nda...
        Bandırmaspor - Boluspor: 2-0
        Bandırmaspor - Boluspor: 2-0