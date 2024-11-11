Otomobilini yıkarken kalp krizi geçirdi, dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, benzinlikte otomobilini yıkadığı sırada kalp krizi geçiren Serhat Akgül (51) hayatını kaybetti. Vatandaşların, ambulans gelmeden önce Akgül’e, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir benzinlikte otomobilini yıkarken rahatsızlanan Serhat Akgül, bir anda yere yığıldı. Akgül’ün yardımına çevredekiler koştu. Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Serhat Akgül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.