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        Erdek Beşiktaşlılar Derneği lokaline silahlı saldırı; şüpheli yakalandı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, Erdek Beşiktaşlılar Derneği lokaline bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 03:50 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:50
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        Erdek Beşiktaşlılar Derneği lokaline silahlı saldırı; şüpheli yakalandı
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, Erdek Beşiktaşlılar Derneği lokaline bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Lokalin kapalı olduğu saatte saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Erdek Beşiktaşlılar Derneği Lokali önüne gelen M.K., elindeki tabanca ile dernek binasına ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda lokalin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.K.’yı olay yerinde yakaladı. 2 kurşunun isabet ettiği dernek binasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Şüpheli M.K. ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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