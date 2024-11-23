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        Belediye meclis üyesi, gazeteciyi darbetti; o anlar kamerada

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi CHP'li meclis üyesi Hasan Bayram, yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu'nu darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:05
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        Belediye meclis üyesi, gazeteciyi darbetti; o anlar kamerada
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        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi CHP'li meclis üyesi Hasan Bayram, yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu'nu darbetti. Sataroğlu'nun başına şişeyle vurup, ensesinden tutarak yere düşürdükten sonra tekmeleyen Bayram'ın saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 19 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Burhaniye ilçesinde meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP'den Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bayram, ZeytinEfe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu'nun masada tek başına oturduğu restorana geldi. Sataroğlu'nun masasına yaklaşan Bayram, ilk olarak sandalyeleri çekip oturacak gibi yaptı, ardından saldırıp, darbetti. Bayram, masadaki şişeyle Sataroğlu'nun başına vurdu, sonra da ensesinden tutup, sürükleyerek yere düşürdü. Hakan Sataroğlu'nun yere düşmesiyle tekmelemeye başladı. Sataroğlu başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, Hasan Bayram tekmelemeye devam etti.

        İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Sataroğlu tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan Bayram ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        OLAY KAMERADA

        Yaşanan saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Hakan Sataroğlu, Hasan Bayram tarafından darbedilirken mekanda oturan diğer müşterilerin olaya müdahale etmediği, masalarında yemek yemeyi sürdürdükleri görülüyor. Olay sonrası gelen bir garsonun yerde baygın yatan Sataroğlu'nu yan çevirmesi, bir süre sonra kendine gelen Sataroğlu'nun ayağa kalktığı anlar da görüntülerde yer aldı.

        'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

        AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Mustafa Canbey, Hakan Sataroğlu'na saldırıyı kınayarak, "Fiziksel saldırı ne olursa olsun kabul edilemez. Gazeteci Hakan Sataroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın camiamızın yanında olduğumuzu ve bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi. Basın mensuplarına yönelik her türlü saldırının karşısında olacağını vurgulayan Canbey, "Basın özgürlüğünü ve demokratik değerlerimizi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Gazetecilere yönelik bu tür saldırılara asla müsamaha göstermeyeceğiz" diye konuştu. Canbey, saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

        'BENİ CEZALANDIRMAK İSTEDİ'

        DHA'ya konuşan Hakan Sataroğlu, Burhaniye'de sahil kenarındaki belediye ait bir kafenin işletmesinin Hasan Bayram'a devredildiği yönündeki iddiaları araştırdığı için böyle bir olayın yaşandığını öne sürdü. Sataroğlu, "Araştırdığım konuyla ilgili birtakım belgelere ulaşmak üzereydim. İlçede 'Nadir' ismiyle tanınan Hasan Bayram'ın bu konuyu duyduğu için harekete geçtiğini düşünüyorum. Beni cezalandırmak istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından da görüldüğü gibi direkt öldürmeye teşebbüs ediyor, bayıldıktan sonra da başıma vurmaya devam ediyor. İlçede bu konuları araştırırım ama ilk kez böyle bir olay yaşadım. CHP'ye oy veren bir gazeteciyim. Bir meclis üyesinin bu şekilde davranması hem çok üzücü hem de çok düşündürücü. İl yönetiminin bu konuda ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

        CHP'li meclis üyesi Hasan Bayram ise müsait olmadığını belirtip, daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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