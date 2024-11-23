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        Balıkesirspor - Nevşehir Belediyespor: 3-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor evinde Nevşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst sıralar için umutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:11
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        Balıkesirspor - Nevşehir Belediyespor: 3-1
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor evinde Nevşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst sıralar için umutlandı. Konuk Nevşehir Belediyespor maçın 20'inci dakikasında Mehmet Nur ile öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Balıkesirspor ise 45'inci dakikada Bertuğ'un kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Balıkesirspor 49'uncu dakikada Celal Emir'in golüyle beraberliği yakaladı. 53'üncü dakikada Balıkesirspor, Volkan'ın golüyle öne geçti: 2-1. Güvenç, Balıkesirspor adına üçüncü golü kaydetti: 3-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan Bal-Kes'in oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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