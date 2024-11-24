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        Balıkesir'de mermer ocağında göçük; 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor (2)

        İŞÇİLERDENBİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI; GÖÇÜK KAMERADABalıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçalarının üstlerine düşmesi sonucu göçük altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in (34) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:35
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        Balıkesir'de mermer ocağında göçük; 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor (2)
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        İŞÇİLERDENBİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI; GÖÇÜK KAMERADA

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçalarının üstlerine düşmesi sonucu göçük altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in (34) cansız bedenine ulaşıldı. M.D. (55) için çalışmalar sürdürülüyor.

        Öte yandan maden ocağındaki göçük anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; maden ocağında göçük olduğunu fark eden Ahmet Özmen ile M.D.'nin kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        MADEN OCAĞI SAHİBİ DHA'YA KONUŞTU: 2 SAAT ÖNCE OLSAYDI FACİA OLABİLİRDİ

        Maden ocağının sahibi Ediz Öztürk, olayla ilgili DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yaşanan olay nedeniyle üzüntülerini dile getiren Öztürk, "Göçük bizim maden sahamızın sınırında bulunan Alman firmasının daha önce bıraktığı hafriyatların yağan sağanak yağışlar nedeniyle kayması sonucu meydana geldi. Bu olay 2 saat önce olsaydı sahada çok fazla işçi olduğundan facia olabilirdi. Enkaz altında kalan arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Acımız çok büyük. Bu bir afet" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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