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        Balıkesirspor İsmail Ertekin'le farklı başladı

        TFF 3'üncü 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Balıkesirspor, efsane teknik direktörü İsmail Ertekin'le çıktığı ilk maçta gol şov yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:29
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        Balıkesirspor İsmail Ertekin'le farklı başladı
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        TFF 3'üncü 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Balıkesirspor, efsane teknik direktörü İsmail Ertekin'le çıktığı ilk maçta gol şov yaptı. Geçen hafta içinde tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar, sonuncu sıradaki Adıyaman FK'yı 5-0 yenerek zirve yolunda umut tazeledi. Yıllar sonra Balıkesirspor'a dönen Ertekin, ilk maçında aldığı farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadı. Balıkesirspor'da ilk kez 2012-13 sezonunda görev yapan Ertekin, o sene takımı 2'nci Lig'de şampiyon yaptı. Ertesi sezon da Bal-Kes'le yola devam eden 65 yaşındaki çalıştırıcı, takımı Süper Lig'e taşıyıp tarihi bir başarı elde etti.

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