Prof. Dr. Sarı: Müsilaj örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda

BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında, örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda" dedi.

Balıkesir'in Erdek Körfezi'nde dalış yapıp, incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 2021 yılı ilkbahar-yaz aylarında Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilajın tehlike oluşturmaya başladığına dikkati çekti. Erdek'te yaptığı dalışlarda, müsilajın denizde 5 ila 25 metre arasında, büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını tespit ettiğini belirten Prof. Dr. Sarı, "25 Ekim 2024 tarihinde Erdek Körfezi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, kısa süre içerisinde Marmara Adaları'nın çevresine ve Güney Marmara'ya yayıldı. Ve 4 hafta içinde Marmara'nın en kuzeyine kadar neredeyse ulaşmak üzere. Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında, örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda. Bugün daha da hatta yüzeye yaklaşmış durumda" diye konuştu.

'İZMİT KÖRFEZİ 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE KOMPLE MÜSİLAJLA KARŞILAŞACAK' Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi ile Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy balıkçı barınağında, vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ile müsilajın artık deniz yüzeyine ulaştığının gözler önüne serildiğini söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Çınarcık Esenköy balıkçı barınağında kıyıdan bakanlar müsilajı çıplak gözle gördüler, görmeye başladılar. Bu gösteriyor ki müsilaj yavaş yavaş yüzeye doğru yaklaşıyor. Ve bir taraftan da kuzeye doğru yayılıyor. Kısa süre içerisinde, 1-2 hafta içerisinde, muhtemelen İzmit Körfezi de komple müsilajla tekrar karşılaşmış olacak" dedi.