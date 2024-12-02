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        Prof. Dr. Sarı: Müsilaj örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda

        BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:00
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        Prof. Dr. Sarı: Müsilaj örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda
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        BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında, örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda" dedi.

        Balıkesir'in Erdek Körfezi'nde dalış yapıp, incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 2021 yılı ilkbahar-yaz aylarında Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilajın tehlike oluşturmaya başladığına dikkati çekti. Erdek'te yaptığı dalışlarda, müsilajın denizde 5 ila 25 metre arasında, büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını tespit ettiğini belirten Prof. Dr. Sarı, "25 Ekim 2024 tarihinde Erdek Körfezi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, kısa süre içerisinde Marmara Adaları'nın çevresine ve Güney Marmara'ya yayıldı. Ve 4 hafta içinde Marmara'nın en kuzeyine kadar neredeyse ulaşmak üzere. Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında, örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda. Bugün daha da hatta yüzeye yaklaşmış durumda" diye konuştu.

        'İZMİT KÖRFEZİ 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE KOMPLE MÜSİLAJLA KARŞILAŞACAK'

        Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi ile Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy balıkçı barınağında, vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ile müsilajın artık deniz yüzeyine ulaştığının gözler önüne serildiğini söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Çınarcık Esenköy balıkçı barınağında kıyıdan bakanlar müsilajı çıplak gözle gördüler, görmeye başladılar. Bu gösteriyor ki müsilaj yavaş yavaş yüzeye doğru yaklaşıyor. Ve bir taraftan da kuzeye doğru yayılıyor. Kısa süre içerisinde, 1-2 hafta içerisinde, muhtemelen İzmit Körfezi de komple müsilajla tekrar karşılaşmış olacak" dedi.

        'MARMARA DENİZİ'NE ATIK SALINIMINI DURDURMAMIZ GEREKİYOR'

        Marmara Denizi'ne bırakılan atıkların azaltılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarı, bölgedeki ekosistemin ciddi şekilde tehdit edildiğini ve acil eylem planlarının aktif edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Şu anda esasında acil olarak yapmamız gereken şey, Marmara Denizi'ne bir şekilde, çeşitli yollardan gelen kirlilik kaynaklarını kontrol etmemiz lazım. Evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve diğer atıkların hepsini kontrol etmemiz lazım. Peki, bu kadar kısa süre içerisinde edebilir miyiz, edebileceklerimiz var. Çalışmayan arıtma tesisleri var. Hızla onları çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Sanayi tesisleri hepsi, ruhsatlarını alırken 'çevreyi kirletmeyeceğiz' diye taahhüt ettiler. Denetimleri artırarak acilen onların atık salınımını durdurmamız gerekiyor. Bunları yaparsak, ilkbaharda, yazda müsilajın tekrar o korkunç haliyle yüzeye çıkmasını belki bir parça azaltabiliriz. Ancak eğer ihmal edersek, görmezden gelirsek, bahar ve yaz aylarında zor günlerin bizi beklediğini unutmayalım. Müsilaj bir sonuç. Müsilaj ortaya çıkmaması için nedenlerinin ortadan kalkması gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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