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        Balıkesirspor - İnegöl Kafkaspor: 2-0

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Balıkesirspor, sahasında düşme hattında yer alan İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:04
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        Balıkesirspor - İnegöl Kafkaspor: 2-0
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Balıkesirspor, sahasında düşme hattında yer alan İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yendi. Maçın 35'inci dakikasında Balıkesirspor penaltı kazandı ve Muhammet atışı gole çevirdi: 1-0. İlk devreyi 1-0 önde bitiren Balıkerispor'da Celal Emir, 64'üncü dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Balıkesirspor bu galibiyetle 26 puana yükselip zirve yolunda önemli avantaj yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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