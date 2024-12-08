Balıkesirspor - İnegöl Kafkaspor: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Balıkesirspor, sahasında düşme hattında yer alan İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yendi. Maçın 35'inci dakikasında Balıkesirspor penaltı kazandı ve Muhammet atışı gole çevirdi: 1-0. İlk devreyi 1-0 önde bitiren Balıkerispor'da Celal Emir, 64'üncü dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Balıkesirspor bu galibiyetle 26 puana yükselip zirve yolunda önemli avantaj yakaladı.

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