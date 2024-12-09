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        Ayvalıkgücü zirveye tutundu

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde son sıradaki Viranşehir Belediyespor'u 90+9'uncu dakikada Namık Barış Çelik'in golüyle 1-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, amatörden bu yana takımın dümeninde yer alıp geçen iki sezonda kırmızı-beyazlılara Play-Off oynatan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde zirveye ortak oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:20
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        Ayvalıkgücü zirveye tutundu
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde son sıradaki Viranşehir Belediyespor'u 90+9'uncu dakikada Namık Barış Çelik'in golüyle 1-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, amatörden bu yana takımın dümeninde yer alıp geçen iki sezonda kırmızı-beyazlılara Play-Off oynatan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde zirveye ortak oldu. Lider Küçükçekmece Sinopspor'un evinde 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak 28 puana ulaştığı haftada hata yapmayan Ayvalık temsilcisi de puanını 28'e çıkarıp averajla 2'nci sırayı aldı.

        Evinde üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlılar, ilk yarının son haftasında Play-Off hattında yer alan Pazarspor'a konuk olacak. Öte yandan Ayvalıkgücü Belediyespor bu sezon 4'üncü kez son dakikalarda bulduğu gollerle zafere uzandı. Ayvalık takımı daha önce evinde Alanya 1221'i 89'da (3-2), 52 Orduspor'u 90+4'te (2-1), 1923 Mustafakemalpaşa Spor'u ise 90'da (2-1) bulduğu gollerle dize getirmişti.

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