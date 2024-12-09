Ayvalıkgücü zirveye tutundu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde son sıradaki Viranşehir Belediyespor'u 90+9'uncu dakikada Namık Barış Çelik'in golüyle 1-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, amatörden bu yana takımın dümeninde yer alıp geçen iki sezonda kırmızı-beyazlılara Play-Off oynatan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde zirveye ortak oldu. Lider Küçükçekmece Sinopspor'un evinde 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak 28 puana ulaştığı haftada hata yapmayan Ayvalık temsilcisi de puanını 28'e çıkarıp averajla 2'nci sırayı aldı.

Evinde üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlılar, ilk yarının son haftasında Play-Off hattında yer alan Pazarspor'a konuk olacak. Öte yandan Ayvalıkgücü Belediyespor bu sezon 4'üncü kez son dakikalarda bulduğu gollerle zafere uzandı. Ayvalık takımı daha önce evinde Alanya 1221'i 89'da (3-2), 52 Orduspor'u 90+4'te (2-1), 1923 Mustafakemalpaşa Spor'u ise 90'da (2-1) bulduğu gollerle dize getirmişti.