Lastik tamiri sırasında patlama

Olay, Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'ndeki lastik tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. İki işçinin tamir ederken şişirmeye çalıştıkları lastiklerden biri patladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sesini duyan çalışanların kaçtığı anlar yer aldı. Olayda yaralananın olmadığı belirtildi.

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