Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (11)

        BAKANGÜLER DE BALIKESİR'E GELİYORMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e geleceği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (11)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAKANGÜLER DE BALIKESİR'E GELİYOR

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e geleceği belirtildi.

        FABRİKADA DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

        Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama anı ile fabrikadaki işçilerin panik hali yer aldı.

        'YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ SÖYLENİYOR'

        Söz konusu fabrikanın eski üretim sorumlusu Ali İhsan Elmacı, "Patlayıcı maddelerin bulunduğu hassas bir bölüm. O nedenle olayın henüz neden meydana geldiğini bilemeyiz. Yıldırım düştüğü söyleniyor ama güvenlik önlemleri de sıkı olan bir bölümdür. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağımlı çalışır. Çalışma başladığında herkes aynı anda çalışmaya başlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 4 yaralı (5)
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 4 yaralı (5)
        GÜNCELLEME 4 - Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada 12 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 4 - Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada 12 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikadaki patlamada 12 kiş...
        GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikadaki patlamada 12 kiş...
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 4 yaralı (3)
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 4 yaralı (3)
        Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama; 12 ölü, 3 yaralı
        Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama; 12 ölü, 3 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikadaki patlamada 12 kiş...
        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikadaki patlamada 12 kiş...