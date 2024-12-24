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BakanYerlikaya: Patlamada 3'ü erkek 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti.
BakanYerlikaya: Patlamada 3'ü erkek 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti. 7 yaralının hayati tehlikesi yok, tedavileri sürüyor. Patlama nedeni belirlenemedi, sabotaj ihtimali yok.
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