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        Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı; 8'i ağır, 29 yaralı

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 27'si öğrenci, 29 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:35
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        Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı; 8'i ağır, 29 yaralı
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        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 27'si öğrenci, 29 kişi yaralandı. Öğrencilerden 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Pamukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Nergis Mahallesi'nden kırsal Pamukçu Mahallesi'ne öğrenci taşıyan 10 S00 206 plakalı midibüs ile 34 BOL 861 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 27'si öğrenci toplam 29 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrencilerden 8'i ağır olmak üzere toplam 29 yaralı, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        VALİ USTAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

        Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır., Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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