Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı; 8'i ağır, 29 yaralı

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 27'si öğrenci, 29 kişi yaralandı. Öğrencilerden 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Pamukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Nergis Mahallesi'nden kırsal Pamukçu Mahallesi'ne öğrenci taşıyan 10 S00 206 plakalı midibüs ile 34 BOL 861 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 27'si öğrenci toplam 29 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrencilerden 8'i ağır olmak üzere toplam 29 yaralı, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.