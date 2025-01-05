Bandırmaspor - Manisa FK: 2-3
STAT:Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz, Levent BalcıBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Nomel (Dk.
STAT:Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz, Levent Balcı
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Nomel (Dk. 46 Paula Rafael), Marco Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinçiol, Mehmet Özcan (Dk. 62 Endson Adrea Sıtoe), Rametullah Berişbek, Şahin Oğlu Diniyev, Faruk Can Genç
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Oğuz Gürbulak (Dk: 90+3 Umut Erdem) Daniel Ramirez Fernandez (Dk. 70 Birkan Yılmaz), Bede Amarachi Osıji (Dk. 90+3 Mustafa İnan), Demba Diallo (Dk. 70 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kirpit (Dk. 75 Kwasi Okyere), Mamadou Cissokho, Kaan Kanak, Bartu Göçmen, Armin Hodzic
GOLLER: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 28 D. Diallo, Dk. 37 Muhammed Kirpit (Manisa FK.), Dk. 67 Paulinho, Dk. 70 Marco Paixao (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Nomel, Hikmet Çiftçi, Marco Paixao (Bandırmaspor), Muhammed Kirpit, D. Diallo, Yusuf Talum (Manisa FK)
1’inci Lig'in 18’inci haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.
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