Balıkesirspor'dan kötü prova

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi 29 puanla lider tamamlayan Balıkesirspor ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar kamptaki özel maçta Mardin 1969 Spor'a 4-0 kaybetti. Maça Doğukan Özçimen - Yiğit Epözdemir, Güvenç Usta, Kağan Kayalı, Muhammet Araz, Samet Seymen Sargın, Ali Karakaya, Özer Özdemir, Celal Emir Dede, Mustafa Burak Gündoğan ve Yiğit Dönmez ilk 11'i ile başlayan Balıkesirspor soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. İkinci yarıda ise farklı bir kadroyla mücadele eden Bal-Kes kalesinde 3 gol daha gördü. Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında 9 Ocak Perşembe günü Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak.