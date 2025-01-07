Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor'dan kötü prova

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi 29 puanla lider tamamlayan Balıkesirspor ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor'dan kötü prova
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi 29 puanla lider tamamlayan Balıkesirspor ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar kamptaki özel maçta Mardin 1969 Spor'a 4-0 kaybetti. Maça Doğukan Özçimen - Yiğit Epözdemir, Güvenç Usta, Kağan Kayalı, Muhammet Araz, Samet Seymen Sargın, Ali Karakaya, Özer Özdemir, Celal Emir Dede, Mustafa Burak Gündoğan ve Yiğit Dönmez ilk 11'i ile başlayan Balıkesirspor soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. İkinci yarıda ise farklı bir kadroyla mücadele eden Bal-Kes kalesinde 3 gol daha gördü. Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında 9 Ocak Perşembe günü Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 29 kişi...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 29 kişi...
        Manyas'taki Ketenlik Deresi, ahır temizliğinde kullanılan kimyasallarla bey...
        Manyas'taki Ketenlik Deresi, ahır temizliğinde kullanılan kimyasallarla bey...
        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tıp fakültesi öğrencileri ve hastalara sıcak...
        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tıp fakültesi öğrencileri ve hastalara sıcak...
        Şehit polis memuru, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Erdek'te ev yangını maddi hasara sebep oldu
        Erdek'te ev yangını maddi hasara sebep oldu
        Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de son yol...
        Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de son yol...