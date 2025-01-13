Gönen'de işçi servis midibüsü kaza yaptı: 4'ü ağır, 25 yaralı

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarptığı kazada 4'ü ağır, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu Taştepe mevkisinde meydana geldi. Tekstil fabrikasındaki gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 10 S 28088 plakalı servis midibüsü, rampadan inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak, yoldan çıktı. Midibüs, yol kenarındaki su kanalına girip, toprak alana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 25 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 işçinin yaralandığını ve hastanelerde tedaviye alındığını belirtti.