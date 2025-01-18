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        Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama

        BALIKESİR merkezli 6 ilde, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:55
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        Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama
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        BALIKESİR merkezli 6 ilde, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak, kahve makinesi, mobilya ve dron gibi ürünler için satış ilanları yayınladıkları ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmayı derinleştiren ekipler, Balıkesir merkezli Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana olmak üzere 6 ilde belirlenen adreslere 14 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projeli soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınıp, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. İfadeleri alınan şüpheliler Erdek Adliyesine sevk edildi. 25 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 22 akıllı telefon, 15 sim kart, 1 sim kart muhafazası, 1 banka kartı, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 24 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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