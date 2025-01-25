Balıkesirspor - Uşakspor: 2-0

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta zirvede yer alan Balıkesirspor, üst sıraları hedefleyen Uşakspor'u evinde yenmeyi başardı: 2-0. Balıkesirspor 38'inci dakikada Muhammed ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Artun 66'ncı dakikada Balıkesirspor'un ikinci golünü atıp takımını rahatlattı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Balıkesirspor 35 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Uşakspor ise 24 puanda kalarak Play-Off potasına giremedi.

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