4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 3'üncü kattan düşen itfaiye eri yaralandı

Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki boş dairede saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, 3'üncü kattaki dairede yalnız yaşayan Cengiz Arı, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Arı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Arı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, dumandan etkilenen Cengiz Arı (58) hayatını kaybetti. Yangına müdahale sırasında 3'üncü kattan havalandırma boşluğuna düşen itfaiye eri Hüsnü Bozdağ ise ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.