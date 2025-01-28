4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 3'üncü kattan düşen itfaiye eri yaralandı
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, dumandan etkilenen Cengiz Arı (58) hayatını kaybetti.
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, dumandan etkilenen Cengiz Arı (58) hayatını kaybetti. Yangına müdahale sırasında 3'üncü kattan havalandırma boşluğuna düşen itfaiye eri Hüsnü Bozdağ ise ağır yaralandı.
Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki boş dairede saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, 3'üncü kattaki dairede yalnız yaşayan Cengiz Arı, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Arı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Arı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
10 METREDEN DÜŞTÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale sırasında binanın 3'üncü katından, yaklaşık 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşen itfaiye eri Hüsnü Bozdağ, ağır yaralandı. Bozdağ, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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