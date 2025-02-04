Ayvalık'ta aslan balığı ve kaz boynu deniz midyesi görüntülendi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, aslan balığı ve kaz boynu deniz midyesi görüntülendi.

Su Ürünleri Mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, Ayvalık ilçesi açıklarında dalış yaparken aslan balığı ve kaz boynu deniz midyesi fark etti. Kartal, iki türü de su altı kamerasıyla görüntüledi. Kartal, aslan balığının Ayvalık'ta canlı olarak kendi ortamında ilk kez görüntülendiğini söyledi. Kaz boynu deniz midyesinin ise okyanuslarda yüzen cisimlerde bulunan 'Barnacle' sınıfından bir deniz kabuğu türü olduğunu, bu türün de Ayvalık'a deniz çayırlarını koruma amacıyla bırakılan tonozların üzerinde ilk kez görüntülendiğini dile getirdi.