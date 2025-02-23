Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı (2)

ÇALDIĞI3'ÜNCÜ ARAÇLA YAKALANDI

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 10 E 2659 plakalı kamyoneti çalan T.Ç.'nin, kamyonetten önce ilk olarak 10 E 2246 plakalı otomobili çaldığı, sonrasında ise otomobilin arızalanmasıyla, çevresinde bulunan 10 E 2659 plakalı kamyoneti çaldığı ortaya çıktı. Erdek Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda T.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin çalıntı otomobille, Bandırma ilçesine doğru seyir halinde olduğu tespit edildi. Ekipler, T.Ç. yönetimindeki otomobili Çınarlı Mahallesi'nde durdurdu. Gözaltına alınan T.Ç.’nin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.