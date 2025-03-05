Balıkesirspor'da Ertekin'den şampiyonluk mesajı

3'üncüLig 2'nci Grup'ta genel averajla liderlik koltuğunda oturan Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmail Ertekin, "Bu takım birlik olduğu sürece her engeli aşabilecek karaktere ve kaliteye sahip. Takımımıza güvenimiz tam, yarınlara umudumuz sonsuz" mesajı verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada tecrübeli teknik adam, "Birlikte nefes aldığımız sürece hiçbir rakip bizi durduramaz. Çünkü bu sadece bir lig değil, bir tutku hikayesi. Ve biz, bu hikâyenin kahramanları olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Önümüzde aşmamız gereken daha nice engel var. Hedefimiz net: Kalan 9 maçı da kazanarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek" diye konuştu. Ertekin, pazar günü evlerinde oynayacakları Tire 2021 FK müsabakasına taraftarları davet etti.