Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor'da Ertekin'den şampiyonluk mesajı

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta genel averajla liderlik koltuğunda oturan Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmail Ertekin, "Bu takım birlik olduğu sürece her engeli aşabilecek karaktere ve kaliteye sahip.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor'da Ertekin'den şampiyonluk mesajı
        ABONE OL

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta genel averajla liderlik koltuğunda oturan Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmail Ertekin, "Bu takım birlik olduğu sürece her engeli aşabilecek karaktere ve kaliteye sahip. Takımımıza güvenimiz tam, yarınlara umudumuz sonsuz" mesajı verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada tecrübeli teknik adam, "Birlikte nefes aldığımız sürece hiçbir rakip bizi durduramaz. Çünkü bu sadece bir lig değil, bir tutku hikayesi. Ve biz, bu hikâyenin kahramanları olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Önümüzde aşmamız gereken daha nice engel var. Hedefimiz net: Kalan 9 maçı da kazanarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek" diye konuştu. Ertekin, pazar günü evlerinde oynayacakları Tire 2021 FK müsabakasına taraftarları davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        40 yıllık sorun çözüldü
        40 yıllık sorun çözüldü
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası

        Benzer Haberler

        AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi
        AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi
        Balıkesir'de 75 konaklama tesisi mühürlendi
        Balıkesir'de 75 konaklama tesisi mühürlendi
        Balıkesir'de taşkın koruma tesisi inşaatı tamamlandı
        Balıkesir'de taşkın koruma tesisi inşaatı tamamlandı
        Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı
        Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı
        Balıkesir'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı