Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silen Münevver Çetin, dengesini kaybedip beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münevver Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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