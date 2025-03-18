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        Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı

        ÇANAKKALE Savaşları'nın kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:05
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        Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
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        ÇANAKKALE Savaşları'nın kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk için 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümünde Havran'ın Kocaseyit köyündeki mezarı başında tören düzenlendi. Yerel yöneticiler, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı da program katıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törende; Seyit Onbaşı'nın azmini ve cesaretini gelecek nesillere aktarmanın bir vefa borcu olduğu, milli birlik ve beraberlik duygularının bu tür anmalarla daha da pekiştiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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