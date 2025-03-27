Balıkesirspor'a ikincilik tesellisi
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca koruduğu liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptıran Balıkesirspor, şampiyonluk yarışında geriye düşse de ikinci sırada yer alarak teselli buldu.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca koruduğu liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptıran Balıkesirspor, şampiyonluk yarışında geriye düşse de ikinci sırada yer alarak teselli buldu.
Halen şampiyonluk şansını sürdüren Bal-Kes, evinde Beykoz İshaklı Spor'u yıldız golcüsü Bertuğ Bayar'ın hat-trick yapmasıyla 3-1 yendi. Grupta 48 puana ulaşan Balıkesir, son 5 maça lider Muğlaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, takipçisi Silivrispor'la arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Balıkesir, ligden çekilen Adıyamanspor'la oynaması gereken karşılaşmadan da hükmen 3 puan alacak.
Normal sezonu ikinci bitirecek takım Play-Off aşamasında adını direkt grup finaline yazdıracak.
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