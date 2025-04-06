Bandırmaspor - Kocaelispor: 2-2
STAT: 17 EylülHAKEMLER: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk YağlıBANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Araujo), İbrahim Kaya(Dk.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk Yağlı
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Araujo), İbrahim Kaya(Dk.60 Ndongala), Mexer, Paixao, Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Murat Cem Akpınar(Dk.60 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç(Dk.70 Sergen Piçinciol)
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vokoviç(Dk.81,Tarkan Serbest), Appindangoye, Pedro Moreira(Dk.90+2Onur Öztonga), Markao(Dk.65 Oğulcan Çağlayan), Ryan Mendes, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın(Dk.81 Yusuf Cihat Çelik), Rivas Vindel(Dk.90+2 Mesut Can Tunalı), Caner Osmanpaşa
GOLLER: Dk.55 Mendes, Dk.80 Oğulcan Çağlayan(Kocaelispor), Paıxao, Araujo(Teksüt Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk.63 Mexer, Dk.77 Sergen Piçinciol, Atınç(Teksüt Bandırmaspor), Gökhan Değirmenci(Kocaelispor)
1'inci Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.
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