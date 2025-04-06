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        Bandırmaspor - Kocaelispor: 2-2

        STAT: 17 EylülHAKEMLER: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk YağlıBANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Araujo), İbrahim Kaya(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:55
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        Bandırmaspor - Kocaelispor: 2-2
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        STAT: 17 Eylül

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk Yağlı

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Araujo), İbrahim Kaya(Dk.60 Ndongala), Mexer, Paixao, Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Murat Cem Akpınar(Dk.60 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç(Dk.70 Sergen Piçinciol)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vokoviç(Dk.81,Tarkan Serbest), Appindangoye, Pedro Moreira(Dk.90+2Onur Öztonga), Markao(Dk.65 Oğulcan Çağlayan), Ryan Mendes, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın(Dk.81 Yusuf Cihat Çelik), Rivas Vindel(Dk.90+2 Mesut Can Tunalı), Caner Osmanpaşa

        GOLLER: Dk.55 Mendes, Dk.80 Oğulcan Çağlayan(Kocaelispor), Paıxao, Araujo(Teksüt Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Dk.63 Mexer, Dk.77 Sergen Piçinciol, Atınç(Teksüt Bandırmaspor), Gökhan Değirmenci(Kocaelispor)

        1'inci Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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