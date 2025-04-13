Ayvalıkgücü Belediyespor - 1922 Konyaspor: 2-2

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta lider durumda olan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde düşme potasındaki 1922 Konyaspor'la evinde 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bıraktı. Maça hızlı başlayan konuk takım 6'ncı dakikada Tuğrul'un golüyle 1-0 öne geçti. Ayvalıkgücü Belediyespor, 39'uncu dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle skoru dengeledi: 1-1. Müsabakanın 42'nci dakikasında 1922 Konyaspor Hacı Ömer'in golüyle bir kez daha öne geçti: 2-1. Ayvalıkgücü Belediyespor 86'ncı dakikada yine Ali ile gol buldu, durum 2-2 oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maç karşılıklı gollerle berabere bitti. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü Belediyepor 59 puana yükseldi. Ayvalıkgücü'nün en yakın takipçisi Aliağa FK ise maçını kazandı ve farkı 1'e indirdi.