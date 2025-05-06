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        Plaja atla geldiler

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde deniz sezonu açılırken, Ören Plajı'na atlarıyla gelen 3 kişi ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:37
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        Plaja atla geldiler
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        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde deniz sezonu açılırken, Ören Plajı'na atlarıyla gelen 3 kişi ilgi odağı oldu. Gruptaki gençlerden Taner Buyraz (30), ata sporu olan biniciliği yaşatmak istediklerini söyledi.

        Burhaniye Ören Plajı, sıcak ve güneşli havayla birlikte hareketlendi. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 17 dereceye ulaştığı ilçede deniz sezonu da açıldı. Ören Plajı'na atlarla gelen Taner Buyraz, Cumhur Gülümser (32) ve Uğur Sarıca (33) ise sahilde ilgiyle karşılandı. Ata sporu biniciliği yaşatmak istediklerini belirten Taner Buyraz, "Boş vakitlerimizde binicilikle ilgileniyoruz. Ören Ayaklı'da kendi çiftliğimiz var. Arap atlarına merakım çocukluktan geliyor. Hem biz hem atlar stres atıyor. İnsanlar da yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

        İlk kez ata bindiğini belirten Cumhur Gülümser ise "Ören Plajı çok güzel. Burada ata binmek hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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