Kalça kemiği kırılan Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin’in ameliyata alınacağı öğrenildi.

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