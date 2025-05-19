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        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Yücel Tok (56) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:03
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        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Yücel Tok (56) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Yaylabayır Mahallesi Tahtalı mevkiinde meydana geldi. Yücel Tok’un tarlasına giderken kontrolünü yitirdiği 36 KA 648 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Tok, hayatını kaybetti. Tok'un cesedi, kendisinden haber alamayan yakınlarının merak edip, aramaya çıkması üzerine bu sabah bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tok'un cesedi, itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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