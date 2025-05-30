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        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ali Habeşoğlu açıklaması

        3'üncüLig'de Play-Off finalini kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'da ismi transfer haberleriyle anılan Ali Habeşoğlu için resmi açıklama geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:20
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        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ali Habeşoğlu açıklaması
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        3'üncüLig'de Play-Off finalini kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'da ismi transfer haberleriyle anılan Ali Habeşoğlu için resmi açıklama geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan oyuncumuz ile ilgili basında yer alan, Ali Habeşoğlu Galatasaray'da haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Milli oyuncumuzla alakalı bir çok kulüpten gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Ayvalık ekibinin 20 yaşındaki golcüsü ligde 21, kupada 1 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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