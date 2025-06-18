Bandırma'da çifte kupalı Galatasaray Balosu

BANDIRMAGalatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği, '25'inci Şampiyonluk Gecesi' coşkulu geçti. Geceye görüntülü mesaj gönderen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, "Bandırma'daki gecede, 25'inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, altıncı yıldızı takacağımıza inanıyorum" dedi.

Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Erdek'in, Düzler Mevkii'nde bulunan otelde gerçekleşti. Geceye, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bandırma Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Hakan Yücel yaptığı konuşmada, 2014 yılında kurdukları dernekte, 11 yılda 6 şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocama, Kulübün Kurucu Başkanı Ali Sami Yen'in, “Biz, aynı zamanda yabancı takımları da yenmek için kurulduk” sözünü hatırlatıp, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek’in, ‘Rakibimiz 4'üncü yıldızı takmadan biz 5'inci yıldızı takarız’ sözü gerçek oldu. İnanıyorum ki, gelecek yıl 26’ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Rams Park’taki Galatasaray Müzesi’ni mutlaka gezin” dedi.