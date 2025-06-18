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        Bandırma'da çifte kupalı Galatasaray Balosu - YENİDEN

        BANDIRMAGalatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği, '25'inci Şampiyonluk Gecesi' coşkulu geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:50
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        Bandırma'da çifte kupalı Galatasaray Balosu - YENİDEN
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        BANDIRMAGalatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği, '25'inci Şampiyonluk Gecesi' coşkulu geçti. Geceye görüntülü mesaj gönderen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, “Zor bir sezonu geride bıraktık. 25’inci şampiyonluğu kazandık, 5’inci yıldızı göğsümüze taktık. Artık bunun gururuyla şimdi kutlamalara sıra geldi” dedi.

        Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Erdek'in, Düzler Mevkii'nde bulunan otelde gerçekleşti. Geceye, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bandırma Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Hakan Yücel yaptığı konuşmada, 2014 yılında kurdukları dernekte, 11 yılda 6 şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Daha sonra söz alan Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocaman, Kulübün Kurucu Başkanı Ali Sami Yen'in, “Biz, aynı zamanda yabancı takımları da yenmek için kurulduk” sözünü hatırlatıp, " İnanıyorum ki, gelecek yıl 26’ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Rams Park’taki Galatasaray Müzesi’ni mutlaka gezin” dedi.

        ‘ZOR BİR SEZONU GERİDE BIRAKTIK’

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise görüntülü mesajında, “Bandırmalı kardeşlerim, İstanbul’dan hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bildiğiniz gibi zor bir sezonu geride bıraktık. 25’inci şampiyonluğu kazandık, 5’inci yıldızı göğsümüze taktık. Artık bunun gururuyla şimdi kutlamalara sıra geldi. Bandırmalı Galatasaraylıların değerlerine yakışır, Galatasaray’a güç veren sizlerin bu kutlamaları, en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Çok güzel bir kutlama yapacağınızdan da eminim. Selamlarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

        Kutlamada Dernek Başkanı Hakan Yücel, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocaman’a Atatürk ve Bandırma Vapuru simgeli plaket verdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün kazandığı 25'inci Süper Lig şampiyonluğu ve 19'uncu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kupalarının getirildiği gecede, Dicle Çakır şarkılarıyla renk kattı. Kutlama gecesinde, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların imzaladığı forma da satışa çıkarıldı. Formayı, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak satın aldı.

        Galeri
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