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        Balıkesir'de orman yangını (4)

        KARESİDE 5 SAATTE KONTROL ALTINDABalıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:00
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        Balıkesir'de orman yangını (4)
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        KARESİDE 5 SAATTE KONTROL ALTINDA

        Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi’nde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 saat boyunca süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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