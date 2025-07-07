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        Balıkesirspor'da Ahmet Yıldırım sesleri

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İsmail Ertekin ile yollarını ayırarak yeni sezon öncesi teknik direktör arayan Balıkesirspor'un Ahmet Yıldırım'la anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:17
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        Balıkesirspor'da Ahmet Yıldırım sesleri
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İsmail Ertekin ile yollarını ayırarak yeni sezon öncesi teknik direktör arayan Balıkesirspor'un Ahmet Yıldırım'la anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil yıllarca Süper Lig'de forma giyerek şampiyonluklar yaşayan Ahmet Yıldırım, sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı kadro ile 2003 FIFA Konfederasyon Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da yer almıştı.

        50 yaşındaki Ahmet Yıldırım, Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Çorumspor, Amed Sportif, 24Erzincanspor ve 52 Orduspor'un yanı sıra son olarak geçen sezon Karşıyaka'da teknik direktörlük yapıp takımına Play-Off oynattı. Yıldırım, teknik direktör olarak Erzurumspor'da şampiyonluk yaşadı. Balıkesirspor'un prensipte anlaştığı Serdar Göçerler geçen hafta son anda Eskişehirspor'a dümen kırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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