Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Dursunbey ilçesindeki kırsal Kurtlar Mahallesi yakınlarındaki arazide saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 100 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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