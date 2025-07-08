Şehit piyade sözleşmeli er, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak (23), memleketi Balıkesir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşleri Halil Kuşak ile Ali Kuşak, cenazeye şehidin askeri kıyafetiyle törene katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için öğle vakti memleketi Balıkesir'in Kesput ilçesindeki Sanayi Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AĞABEYİ VE KARDEŞİ ASKERİ KI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri personel şehidin babası Mehmet Kuşak (66) ve anne Cemile Kuşak'ı (65) teselli etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise anne Cemile Kuşak'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehidin kardeşi Halil Kuşak ile ağabeyi Ali Kuşak, şehit Kuşak'ın askeri kıyafetiyle törene katıldı. Şehidin yakınları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.