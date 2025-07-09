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        Ayvalık'ta aynı zamanda çıkan 4 yangın büyümeden söndürüldü

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sınırlarında birbirine yakın 4 farklı bölgede aynı zamanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:56
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        Ayvalık'ta aynı zamanda çıkan 4 yangın büyümeden söndürüldü
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sınırlarında birbirine yakın 4 farklı bölgede aynı zamanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Ayvalık’ta saat 17.10 sularında, birbirine yakın bölgelerde aynı anda 4 farklı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye 6 araç ile 18 personel sevk edildi. Sevk edilen ekiplerden 2 araç ve 6 personel Sahilkent Mahallesi'nde ot ve zeytinlik alanda çıkan yangına, 1 araç ve 3 personel Küçükköy futbol sahası yanında çıkan ot yangınına, 2 araç 6 personel Küçükköy mezarlık karşısında meydana gelen yangına, 1 araç ve 3 kişilik ekip ise Altınova bölgesindeki ot ve moloz yangınına müdahale etti. Tümü kontrol altına alınan yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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