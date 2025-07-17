Balıkesir'deki orman yangını 2'inci gününde

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale ikinci gününde de havadan ve karadan devam ediyor.

Altıeylül ilçesi kırsal Kirazköy Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İlk müdahalenin Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı yangın için çevre illerden de takviye ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Bahadır Mahallesi valilik kararıyla tedbir amacıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi son buldu. Alevlere gece boyunca 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale devam edildi. Sabah saatleri itibarıyla alevlerin büyük ölçüde azaldığı alanda, günün ilk ışıklarıyla 2 uçak, 2 helikopter ile hava müdahalesi de başladı.