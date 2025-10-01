Balıkesirspor'da kongre tarihi netleşti

3'üncüLig 4'üncü Grup'ta sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen henüz galibiyetle tanışamayan Balıkesirspor'da görevi bırakma kararı alan yönetim olağanüstü kongre tarihini belirledi. Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, 13 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Hasan Can Kültür Merkezi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 20 Ekim Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek.

