Balıkesir'de çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orhanlar Mahallesi'nde İ.K'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hayvan çalındı.

Çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hırsızların yakalanması amacıyla jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışması sonucu hırsızlığın, yolcu minibüsüyle Y.T, C.S, E.S. ve M.S. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına alarak hayvanları sahibine teslim etti.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.