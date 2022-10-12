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Balıkesir'de misafir Avrupalı öğrenciler geleneksel el sanatlarını öğreniyor

AA

Balıkesir'de misafir Avrupalı öğrenciler geleneksel el sanatlarını öğreniyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - İtalya, Bulgaristan ve Portekiz'den, Erasmus+ Programı kapsamında Balıkesir'e gelen öğrenciler, proje ortağı okulun atölyelerinde yürütülen çalışmalara katılarak Türk kültürünü tanıyor.

Karesi ilçesindeki Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesinin de ortağı olduğu "Dijital Toplumlar Dijital Sınıflara İhtiyaç Duyar" başlıklı proje kapsamında 5 günlük çalışma ziyareti için 15 öğrenci kente geldi.

Öğretmen ve öğrencilerin kültür paylaşımı amacıyla hayata geçirilen projenin konuk katılımcılarına, Türk kültürünü tanıma imkanı da sağlanıyor.

Çeşitli aktivitelerde bulunan öğrenciler, el sanatları eğitmeni Hacer Çağlayan'dan geleneksel el sanatlarına ilişkin bilgi aldı.

Ebru ve filografi sanatıyla eserler ortaya çıkaran misafirler, seramik boyama da yaptı.

İtalya'dan gelen 17 yaşındaki Martina Turi, AA muhabirine, Türk el sanatlarını çok beğendiğini söyledi.

Yeni şeyler denemeyi sevdiğini belirten Turi, "Profesyonel olarak el sanatlarına çok bağlı değilim ama hobi olarak yapmayı düşünebilirim." dedi.

Portekizli 14 yaşındaki Ricardo Riberio da bu sanatlarla uğraşmanın terapi gibi geldiğini anlattı.

Riberio, kendisine verilen seramiğe çiçek ve müzik sembolleri işlediğini dile getirdi.

- "Çok güzel eserler ortaya çıkıyor"

Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesinin İngilizce öğretmeni Yusuf Bozkurt, proje kapsamında sanatsal faaliyetler de gerçekleştirdiklerini aktardı.

Öğrencilerin seramik boyamayı başarıyla yaptığını kaydeden Bozkurt, "Çalışmalar tamamlandığında çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Hem eğlenceli hem de yapılan ürünlerin güzel olması dolayısıyla seramiği beğenerek, eğlenerek yapıyoruz. Türk el sanatlarını kafalarını bile kaldırmadan yapıyorlar. Bizim sanatımız farklı geliyor ve bunu da eğlenerek güzel bir şekilde yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Eğitmen Hacer Çağlayan ise çalışmaların çok eğlenceli ve güzel geçtiğini vurguladı.

Konuk öğrencilerin çok ilgili olduğunu anlatan Çağlayan, "Kültürümüzü farklı ülkelerin çocuklarının tanıması bizim için onur verici bir durum. Okullarımızda bu tür etkinliklerin daha da ileri gitmesi ve Türk sanatını bizim çocuklarımız gibi onların da tanımasını sağlamalıyız. Gençlerimizle çini sanatımızı, seramiği ve bütün Türk el sanatlarını yabancı ülkelere tanıtmalıyız." diye konuştu.

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