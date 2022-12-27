Bandırmaspor, Antalya’da kampa girecek

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BALIKESİR (AA) - İlk yarıyı deplasmanda Gençlerbirliği’ni 5-2 yenerek 31 puan toplayıp, beşinci olarak bitiren TFF 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor Antalya'da hazırlık kampına girecek.

Kulüp Basın Sözcüsü Özer Aydın kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’daki maçın ardından futbolculara izin verildiğini 3 Ocak 2023 tarihinde kamp için Antalya'da toplanacaklarını bildirdi.

Aydın, 10 gün sürecek kampın 13 Ocak tarihinde tamamlanacağını, bu sürede 4 hazırlık maçı planladıklarını kaydetti. Aydın, ayrıca teknik direktör Mesut Bakkal’ın isteği doğrultusunda bazı mevkilere de oyuncu transferi yapmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

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