Ayvalık'ta yangın çıkan villadaki yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı bir villada çıkan yangın söndürüldü.
Sefa-Çamlık Mahallesi sınırları içindeki Laka mevkisinde iki katlı bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangın için bölgeye iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada tek başına yaşadığı ve yürüme güçlüğü çektiği öğrenilen 70 yaşlarındaki ABD vatandaşı Marilyn Margareth Dean, alevlerin arasından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangın, binada büyük çapta hasara yol açtı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.