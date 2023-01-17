Sındırgı'da kayak merkezi açılması planlanan Ulus Dağı ziyaretçilerini ağırlıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırları içinde kalan 1764 metre rakımlı Ulus Dağı, kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı dağın yüksek kesimlerine özellikle hafta sonlarında gelenler, kayak yaparak kızakla kayıyor.

Ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek, mangal yakıp piknik yaparak vakit geçiriyor.

Bölgede, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kayak merkezi yapılması planlanıyor.

Ziyaretçilerden Muammer Kocadağ, yaptığı açıklamada, kayak merkezi konusunun kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Çayımızı demledik, manzaraya karşı çayımızı içiyoruz. Sındırgı'ya, Ulus Dağı'na kayak merkezi yakışır." ifadesini kullandı.



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