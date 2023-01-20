Burhaniye'de üniversite öğrencileri elektronik atıkların dönüşümünü sağlıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, elektrikli cihazların atıklarının geri dönüşüme kazandırarak doğaya zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla proje hazırladı.

Fakültenin 3. sınıf Finans ve Bankacılık birinci öğretim bölümünde eğitim gören 8 öğrenci, Takım Çalışması dersi kapsamında "Atık madem, geri dönüştür hemen" sloganı ile "Geleceğin Dönüşümü Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje hakkında bilgi veren takım sözcüsü Ahmet Zambak, "Bu projedeki amacımız elektrikli atıkların hurdaya verilip dönüştürülürken doğaya zarar vermesine engel olmak. Uygun ortamlarda geri dönüştürerek hem çevremizi hem de soluduğumuz havayı temiz tutmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Zambak, takım arkadaşlarıyla okulu bünyesinde ve Burhaniye halkından kullanılmayan, bozuk durumda veya onarımı mümkün olmayan elektrikli, elektronik atıkları toplayarak çevreye duyarlı olma bilincini kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirtti.

Fakültenin Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise proje hakkında şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle 'Atık madem, geri dönüştür hemen' sloganı ile hareket ettiğimiz projemizde elektrikli aletlerin yararları olduğu kadar zararı da bulunduğu mesajını vermiş olduk. Toplumda bu bilinci oluşturmak için başlattığımız proje sonucunda aldığımız geri dönüşlerle istediğimiz amaca bir nebzede olsa ulaşmanın mutluluğunu duyuyoruz."

İlban, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

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