Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan kar uyarısı

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BALIKESİR (AA)- Balıkesir’de beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı dolayısıyla Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymalarını konularından hatırlatmada bulundu.



Vali Şıldak paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız, bugünden itibaren kıyı ilçelerimiz dışında ilimiz genelinde etkili kar yağışı beklendiğinden tedbirli olunması, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı özellikle trafikte dikkatli davranılması gerekmektedir. Lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamada Balıkesir’in kıyı bölgeleri hariç Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gönen, İvrindi, Savaştepe, Balya, Bigadiç, Sındırgı ve Havran İlçelerinde 10 ila 20 cm olmak üzere kuvvetli, ayrıca doğusunda bulunan Manyas, Susurluk, Kepsut ve Dursunbey İlçelerinde ise 20 cm üzeri yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.



Başta Bursa-Balıkesir kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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