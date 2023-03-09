Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ve İvrindi ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Edremit ve İvrindi'de uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatı, iki tabanca, av tüfeği ve 49 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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