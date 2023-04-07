Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Edremit, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 426 gram toz esrar, 150 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 22 adet uyuşturucu hap, 100 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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